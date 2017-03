Posted by fromageplus under Uncategorized

« Au Palais de Tokyo, un artiste va chercher une aiguille dans une botte de foin.

Chercher, vraiment, une aiguille dans une botte de foin: voici la nouvelle performance artistique de l’Italien Sven Sachsalber au Palais de Tokyo. »

En 2015, il poussera une vieille dame dans un dispositif végétal composé d’orties. En 2016, il poussera plus loin la provocation en vidant une baignoire par la fenêtre du 18ème étage, avec le bébé qui s’y trouvait. Après cet acte controversé, il œuvrera à sa rédemption en 2017 : en résidence dans une maternité pendant un an, il disposera des cuillères en argent dans la bouche de chacun des nouveaux-nés. En 2018, il déposera un permis de construire pour édifier un château en Espagne. En 2019, il prendra un virage vers le body art extrême en se faisant opérer des yeux pour les avoir plus gros que son ventre. En 2020, il ouvrira un restaurant expérimental enterré à une profondeur de six pieds où l’on pourra manger des pissenlits par la racine.

Advertisements