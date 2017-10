Posted by fromageplus under Uncategorized

Vous êtes à court d’idée pour vos cadeau de Noël ? Pas de panique. Tonton Fromageplus vous propose une sélection sympa et de bon goût, respectueuse des croyances !

1. Les grenades de Noël, pour décorer le sapin.

Marre des boules et des guirlandes ? Accrochez des bombes ! Yeah, trop cool, c’est ça, l’esprit de Noël : festif, explosif, un accessoire super trendy qui dynamite les stéréotypes traditionnels ! £20.00 pour le lot de 6.

2. Une Vierge Marie USB.

Inscription sur l’auréole : « Oh Maria keep my data safe ». Son Sacré-Cœur s’illumine quand vous la connectez. GigaLOL ! Alliez humour, design et technologie, bref, soyez branchés ! 59.00€

3. Un savon-statuette-godemichet.

Un objet triple usage ! Surprenez vos convives en adoptant la contre-culture ! Subversion garantie ! On n’est pas des culs-bénis ! Prix inconnu.

4. Une crèche super-cool, façon artoyz.

La Nativité la plus sympa et la plus design du moment, disponible chez Alessi ! Noël c’est funky, c’est groovy, c’est technopop ! Big smiley à tous ceux qui viennent adorer le Messie ! Entrée gratos et open bar pour les anges dans nos campagnes ! 65.00€ [Existe en plusieurs coloris]

